Crise nas urgências. Diretor do SNS promete situação melhor do que no verão do ano passado

"Há sempre uma [urgência] disponível", assegurou o CEO do SNS.

O objetivo era "tranquilizar os portugueses sobre a situação do SNS", mas o diretor-executivo da instituição começou porO SNS, sublinhou Álvaro Santos Almeida, "não tem nos seus quadros obstetras suficientes para assegurar o funcionamento de todas as urgências a todo o tempo".Ainda assim, o SNS tem "menos encerramentos [de urgências]" do que no ano passado e os que há "estão coordenados de maneira a permitir que há sempre uma resposta em cada região", como no caso de Setúbal e de Almada.Questionado sobre o caso da ULS da Lisboa Ocidental que se orientou com o Amadora-Sintra para garantir uma urgência aberta,, esclareceu.Rejeitando a ideia de manter as urgências regionais, o responsável adiantou que o objetivo do Plano do Governo é implementar "um sistema que concentra num único local todo o serviço de urgência da obstetrícia de uma dada região".Sobre os partos recentes em ambulâncias, Álvaro Santos Almeida considera que houve apenas "um ligeiro aumento".Quanto às dificuldades próprias do verão, o diretor-executivo admitiu não poder garantir "que os problemas estão todos resolvidos", mas assegurou que "a situação será menos má do que no ano passado"., declarou.Acabar com a "dependência dos tarefeiros" tem de ser gradual, explicou, até porque "aumentar o número de médicos no quadro não é fácil".