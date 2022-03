Crise sísimica nos Açores. Mais de 100 pessoas foram realojadas

As memórias da erupção vulcânica de 1808, na Urzelina, em São Jorge, estão no ADN dos açorianos. É o caso da crise de 1964. As ferramentas hoje são outras. Ouvimos falar nos epicentros, da atual crise. Já houve largos milhares de sismos nos últimos sete dias, 175 sentidos pelos jorgenses.