Crise urgências. Sindicato Independente dos Médicos defende parcerias público-privadas

Ontem, a direção executiva do SNS e responsáveis de 12 hospitais de Lisboa e Vale do Tejo estiveram reunidos para aprovar a reestruturação das urgências com foco no encerramento de alguns dos serviços durante a noite.



Para o Sindicado Independente dos médicos, a solução para o problema das urgências poderia passar por parcerias público-privadas, como acontece no Hospital Dr. José de Almeida, em Cascais.



Jorge Roque da Cunha esteve no Bom Dia Portugal, onde reforçou a necessidade de cativar os médicos no Serviço Nacional de Saúde, dando-lhes melhores condições de trabalho e melhores salários.