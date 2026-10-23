País
Críticas às declarações do presidente do Instituto da Habitação. Governo já pediu esclarecimentos
A polémica em volta das declarações do presidente do instituto da Habitação vai crescendo. Benjamin Pereira comparou os desafios da habitação aos sacrifícios feitos por gerações passadas e agora enfrenta uma onda de críticas, de organizações estudantis, partidos políticos e até de governantes.
O Governo diz que não se revê nas declarações do presidente do IHRU. O ministro da Habitação, em declarações à TVI, refere que a intervenção de Benjamim Pereira são infelizes e que o que o executivo tem feito é encontrar formas de os jovens ficarem no país e não emigrarem.
O ministro recusou retirar confiança política “em direto” na televisão, mas disse já ter pedido explicações ao IHRU.
O Presidente do IHRU disse ontem que não sabe se os jovens estão dispostos a fazer sacrifícios para terem uma casa. Benjamim Pereira fez uma comparação com as gerações anteriores que para isso tiveram de emigrar.
As reações não se fizeram esperar e há críticas a surgirem de diferentes quadrantes.
O PS considera que as declarações do presidente do Instituto da habitação e reabilitação urbana são "intoleráveis". O Bloco de Esquerda quer ouvir o presidente do IHRU no Parlamento com urgênca. Há críticas a surgirem ainda de associações de estudantes.