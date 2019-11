Cruz Vermelha de Coimbra implementa programa para crianças afetadas por catástrofes

Em declarações à agência Lusa, o coordenador do projeto Fénix, Gonçalo Órfão, explicou que o plano de ação é ajustado "às necessidades dos concelhos envolvidos", que são Oliveira do Hospital, Arganil e Tábua, no distrito de Coimbra, e Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

"Em alguns locais fazemos consultas individualizados e, em outros, sessões de grupo na comunidade, nomeadamente em escolas", acrescentou o responsável, salientando que o plano envolve os alunos do 1.º e 2.º ciclos dos concelhos abrangidos, através dos respetivos Agrupamentos Escolares.

Este programa pretende dar resposta no âmbito da saúde mental e psicossocial associada a catástrofes, em particular aos mais novos e às famílias atingidas pelos incêndios de 2017.

Na prática, o projeto Fénix "promove competências para gestão de emoções em situações de catástrofe futuras e normaliza os sintomas decorrentes da exposição a situações de exceção".

O trabalho de campo envolve uma equipa multidisciplinar constituída por dois psicólogos a tempo inteiro, uma assistente social e um enfermeiro, além do médico e coordenador Gonçalo Órfão.

Entre as principais ações dinamizadas, o coordenador do projeto destaca o apoio às Equipas de Saúde Mental Comunitária e a implementação de um programa de resiliência para crianças em contexto escolar.

"Temos particular atenção aos casos de crianças, uma vez que em cenários de crise e catástrofe ficam particularmente em risco e dependentes do cuidado dos adultos", salientou Gonçalo Órfão.

Financiado pela Direção Geral de Saúde com 50 mil euros, o programa começou a ser implementado no início deste ano letivo e vai desenvolver-se até março de 2020.

"A sua continuidade terá de ser avaliada mediante as necessidades", frisou Gonçalo Órfão.