Cruz Vermelha instala zona para acolhimento de desalojados em Pombal

Em comunicado, a organização explica que a estrutura instalada em Pombal, com capacidade para uma centena de pessoas, permitirá dar resposta a situações de desalojamento temporário, garantindo abrigo, apoio humanitário básico e o encaminhamento das pessoas afetadas em articulação com as autoridades locais e a Proteção Civil.

No Estádio Municipal Doutor Magalhães Pessoa, em Leiria, a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) vai instalar uma estrutura móvel com capacidade para 150 pessoas, que dará apoio aos operacionais que estão a trabalhar no terreno.

Aquele espaço servirá de abrigo para descanso programado e rotatividade das equipas dos bombeiros, proteção civil municipal, forças de segurança, equipas logísticas e voluntários.

Durante a manhã de hoje, a CVP deverá também receber cerca de 3.000 lonas, disponibilizadas em articulação com a Cruz Vermelha Espanhola, para apoio imediato às estruturas habitacionais afetadas.

O material será entregue na Plataforma Logística de Emergência Nacional da CVP, em Souselas (Coimbra), e distribuído em articulação com a Proteção Civil, priorizando as famílias em situação de maior vulnerabilidade.

Na resposta à crise provocada pela depressão Kristin, a organização humanitária vai ativar também o Programa de Restabelecimento de Laços Familiares, para apoiar pessoas que ficaram sem contacto com familiares, ajudando a restabelecer comunicações, localizar familiares e facilitar a reunificação familiar, em coordenação com as estruturas oficiais no terreno.

Foi igualmente ativado o Fundo Nacional de Emergência, através da plataforma "Portugal Precisa de Si", disponível na página oficial da CVP, onde serão centralizados os apoios e direcionados para as necessidades mais urgentes identificadas no terreno.