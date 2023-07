Cruz Vermelha recebeu o dobro dos pedidos de ajuda no primeiro semestre

No dia em que começa uma nova campanha de recolha de donativos, a instituição pretende reforçar a capacidade de resposta às famílias em situação de grande fragilidade.Ouvida pela Antena 1, a diretora-geral da Cruz Vermelha Portuguesa, Sara Valente, sublinha o aumento da procura nos últimos meses.São também muitas as mudanças no perfil de quem pede ajuda.A Cruz Vermelha Portuguesa tem em marcha desde hoje e até ao final do mês uma campanha de recolha para apoiar pessoas em situação de grande vulnerabilidade.O contributo pode ser feito em três modalidades, dependendo da cadeia de supermercados e hipermercados: através de bens essenciais, na compra de vales alimentares ou ainda de vales monetários.A Cruz Vermelha Portuguesa apoia, por ano, mais de 50 mil famílias e espera com esta campanha "reforçar a capacidade de respostas sociais no terreno".