Cuba produz vacina Covid e oferece-a a toda a população

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

Portugal é um dos países com a mais alta taxa de vacinação no mundo, mas teve de comprar e importar vacinas. Mas do outro lado do Atlântico, o país de Fidel Castro, Cuba, não esteve com meias medidas e criou, produziu e está a vacinar a população com uma vacina anti Covid.