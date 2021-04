Cuidadores informais desconhecem que têm direito a um estatuto

Foto: Cristian Newman - Reuters

Seis em cada dez cuidadores informais não conhecem o estatuto criado, no final de 2019, para os defender e apoiar. É que o revela um estudo realizado pelo Movimento dos Cuidadores Informais, entre os dias 3 de fevereiro a 11 de março, com base em mais de mil entrevistas.

Este dado é conhecido numa altura de grandes dificuldades para estas pessoas por causa da pandemia, que encerrou muitos serviços sociais de apoio, como os centros de dia.



Com a pandemia, tudo se atrasou.



O estatuto do cuidador informal está ainda em projeto-piloto em 30 concelhos e só deverá ser alargado ao resto do país em Junho.



Dados revelados recentemente davam conta de que cerca de 2 mil pessoas já viram o seu estatuto reconhecido.



Segundo as estimativas, deverá haver cerca de um milhão de cuidadores informais em Portugal.