Cuidadores informais manifestaram-se em São Bento

30 concelhos aderiram a uma experiência piloto, mas terminada a experiência, em maio, nada aconteceu e não houve um alargamento, ao resto do país.



A maioria dos cuidadores viram-se obrigados a deixar o emprego para dar apoio a familiares.



Em 5.800 pedidos de reconhecimento do estatuto, apenas 530 tiveram luz verde.



A Associação Nacional de Cuidadores Informais, pede a concretização do que estava previsto no último Orçamento do Estado.