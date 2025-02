As únicas 17 camas de cuidados continuados e paliativos pediátricos do país vão conseguir manter-se, graças ao aumento do valor pago, por dia, aos doentes.

A unidade do norte estava em risco de fechar, mas o Governo determinou uma subida de 70 por cento no ambulatório e 55 no internamento.



Já na rede de adultos, nada mudou e por isso há centros em falência e vários a desistir das candidaturas aos fundos do PRR.