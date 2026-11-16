Cultura: "cola da comunidade"





Arroios, de lixo a luxo





Próximas conversas





O Teatro Nacional Dona Maria II coloca a crise da habitação no centro do debate a partir desta terça-feira (17 novembro), com o arranque de um ciclo semanal de conversas dedicado ao direito à cidade e ao acesso à habitação. Pedro Penim (diretor artístico do TNDMII) descreve a iniciativa como um "ato de escuta", destinado a reunir cidadãos, movimentos cívicos, cooperativas e especialistas.Em entrevista à RTP Antena 1, Pedro Penim refere que a cultura tem a responsabilidade de participar nesse debate e de contribuir para a construção de comunidade. O diretor artístico sustenta que a crise atual exige não apenas soluções políticas mais ambiciosas, mas também uma maior disponibilidade dos decisores para ouvir as experiências e reivindicações das pessoas que se mobilizam em defesa do direito à casa, à cidade e à permanência nos territórios onde vivem.Nesta primeira conversa, os representantes da cooperativa Largo Residências convidam elementos da cooperativa Rizoma e da rede Co-Habitar, para apresentarem e exporem o trabalho que têm feito nos últimos dez anos, em prol da habitação e da propriedade coletiva. O objetivo final desta conversa é apresentar exemplos muito concretos para se construir uma resposta alternativa às políticas vigentes no setor, com enfoque não só no direito a uma casa para viver, mas também um direito ao lugar - refere Marta Silva (gestora cultural da Largo Residências) em entrevista à RTP Antena 1: «A cultura é, por si, uma cola da comunidade e agregadora do movimento cidadão. Queremos trazer a cooperativa de habitação para o centro de uma das soluções essenciais para a crise que vivemos. Não só relativamente ao direito à casa, mas também ao lugar e à cidade, e ao lugar para estar e para trabalhar.»O trabalho desenvolvido pela cooperativa Largo Residências nasceu no processo comunitário do eixo Intendente-Mouraria, em 2012, refere também Marta Silva, e resultou da experiência direta de uma transformação urbana acelerada que expôs fragilidades na proteção das comunidades locais e na garantia do direito à habitação. Ao longo da última década, a associação promoveu debates públicos, assembleias e projetos concretos, desde iniciativas de combate à desinformação sobre despejos até soluções habitacionais para artistas em situação de refúgio, participando também na criação e apoio a movimentos como o Morar em Lisboa e à defesa de cooperativas de habitação de propriedade coletiva. Marta Silva sublinha que a rápida gentrificação do Intendente, território antes estigmatizado e hoje fortemente valorizado, demonstra a necessidade de avançar para modelos alternativos de habitação, já testados com sucesso noutros países, e de criar condições concretas para garantir o direito à cidade e a permanência das comunidades nos bairros onde vivem.O ciclo de conversas sobre habitação promovido pelo TNDMII prossegue com mais três sessões dedicadas à relação entre cultura, cidade e direito à habitação. A 24 de novembro, a Acesso Cultura modera o debate “Cultura sem casa e as casas da cultura”, centrado no impacto dos custos da habitação sobre profissionais e estruturas artísticas. A 1 de dezembro, a companhia Hotel Europa coordena a conversa “Direito à cidade e a casa como um direito”, que parte do espetáculo Habitar para refletir sobre a crise habitacional. O encerramento acontece a 8 de dezembro, com uma leitura encenada de A Exceção e a Regra, de Bertolt Brecht, dirigida por Pedro Penim, seguida de uma conversa com o público sobre desigualdade, poder e injustiça. Todas as iniciativas decorrem no Átrio do TNDMII, às 18h00, com entrada livre.