Curso de comandos. Militar em coma induzido após participar num exercício

O Exército adianta que foi acionado o INEM, depois de o militar ser assistido pela equipa médica, e que o elemento dos comandos foi depois transportado para o hospital, onde lhe foi diagnosticado um golpe de calor.A situação neurológica aconselhou à indução do coma, uma situação que se mantém desde o dia 12.Por determinação do chefe do Estado-Maior do Exército, o Curso 130 de Comandos foi interrompido até á conclusão da avaliação clínica de todos os instruendos, tendo entretanto sido retomado com 22 militares em formação.





"O 139.º Curso de Comandos teve início em 12 de abril de 2023 [e prossegue agora] na 11.ª semana de um total de 17 semanas [com] 22 instruendos em formação de um total inicial de 52 formandos", refere o comunicado do Exército.