Curso especial para novos procuradores não resolve falta de magistrados

A abertura deste curso é uma das reivindicações de muitos dos magistrados atualmente em greve.Rita Alarcão Júdice não se alonga sobre as razões desse protesto.Diz apenas que pode tentar contribuir para encontrar uma solução para a falta de procuradores.Em declarações, esta tarde, em Leiria, Rita Júdice voltou a reconhecer fragilidades no sistema de vigilância da prisão de Alcoentre.A ministra falou também da greve dos guardas prisionais às horas extraordinárias.Rita Júdice garante que estão a ser tomadas medidas para valorizar as carreiras destes profissionais e lembra que eles têm direito à greve