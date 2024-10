Curso para 300 novos agentes da PSP arranca este ano

O despacho, assinado pelos ministros das Finanças e da Administração Interna, autoriza a abertura de 300 vagas para admissão ao curso de formação de agentes a iniciar em 2024, tendo em vista o ingresso nos quadros da Polícia de Segurança Pública.

A PSP realizou este ano um concurso para constituição de reserva de recrutamento para a admissão ao curso de formação de agentes destinado ao ingresso na carreira de agente, tendo concorrido 2.800 jovens.

Numa resposta então enviada à agência Lusa, a direção nacional da PSP afirmava que concorrem ao curso de agente 2.865 candidatos, menos 178 do que no ano passado, quando concorreram 3.043, menos 640 do que em 2022 (3.505), menos 2.709 do que em 2021 (5.574) e menos 321 do que em 2020 (3.186).

Outros dados a que Lusa teve acesso mostram que os candidatos a agentes da PSP são cada vez menos.

Na década de 1990 chegou a haver mais de 16.000 candidatos e em 2012 eram mais de 10.000, não chegando agora aos 3.000.