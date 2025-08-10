Curto-circuito com bicicleta provoca incêndio numa estação Gira em Lisboa

O alerta foi dado às 9h13 e os Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo partilharam esta manhã fotografias da ocorrência, mostrando as chamas a consumir parte de uma bicicleta.













Fonte da Proteção Civil Municipal de Lisboa relatou à Antena 1 que o incêndio se deveu a umna Avenida Cidade de Lourenço Marques.Além desta corporação, no local estiveram presentes elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, da Polícia de Segurança Pública e um responsável da Gira.De resto, fonte da Proteção Civil Municipal diz que praticamente não houve danos.A Antena 1 pediu também informações à gestora da Gira, a Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa (EMEL), tentando perceber pormenores da ocorrência - entretanto esclarecidos pela Proteção Civil Municipal -, mas ainda não obteve resposta