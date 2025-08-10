Curto-circuito com bicicleta provoca incêndio numa estação Gira em Lisboa

por Gonçalo Costa Martins - Antena 1
Gonçalo Costa Martins - Antena 1 (arquivo)

Um incêndio foi registado esta manhã de domingo numa estação das bicicletas Gira na freguesia dos Olivais, em Lisboa, um pequeno fogo que resultou de um curto-circuito.

Fonte da Proteção Civil Municipal de Lisboa relatou à Antena 1 que o incêndio se deveu a um “curto-circuito entre a fonte de alimentação da bicicleta e a tomada de carregamento da doca” na Avenida Cidade de Lourenço Marques.

O alerta foi dado às 9h13 e os Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo partilharam esta manhã fotografias da ocorrência, mostrando as chamas a consumir parte de uma bicicleta.



Além desta corporação, no local estiveram presentes elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, da Polícia de Segurança Pública e um responsável da Gira.

Consultada por volta das 16h00, a aplicação Gira mostra que esta estação, a número 135, está indisponível. De resto, fonte da Proteção Civil Municipal diz que praticamente não houve danos.

A Antena 1 pediu também informações à gestora da Gira, a Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa (EMEL), tentando perceber pormenores da ocorrência - entretanto esclarecidos pela Proteção Civil Municipal -, mas ainda não obteve resposta
