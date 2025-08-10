Curto-circuito com bicicleta provoca incêndio numa estação Gira em Lisboa
Um incêndio foi registado esta manhã de domingo numa estação das bicicletas Gira na freguesia dos Olivais, em Lisboa, um pequeno fogo que resultou de um curto-circuito.
Fonte da Proteção Civil Municipal de Lisboa relatou à Antena 1 que o incêndio se deveu a um “curto-circuito entre a fonte de alimentação da bicicleta e a tomada de carregamento da doca” na Avenida Cidade de Lourenço Marques.
Além desta corporação, no local estiveram presentes elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, da Polícia de Segurança Pública e um responsável da Gira.
Consultada por volta das 16h00, a aplicação Gira mostra que esta estação, a número 135, está indisponível. De resto, fonte da Proteção Civil Municipal diz que praticamente não houve danos.
A Antena 1 pediu também informações à gestora da Gira, a Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa (EMEL), tentando perceber pormenores da ocorrência - entretanto esclarecidos pela Proteção Civil Municipal -, mas ainda não obteve resposta
O alerta foi dado às 9h13 e os Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo partilharam esta manhã fotografias da ocorrência, mostrando as chamas a consumir parte de uma bicicleta.
Tópicos
Gira , Bicicletas , Incêndio , Curto circuito