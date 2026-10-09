Dados de candidatos ao SIRP à venda na dark web

Foto: Sascha Steinbach - EPA

sites públicos dos três serviços de informações e segurança do país. Os dados ficaram expostos depois do ataque informático à empresa que o Estado contratou em 2025 para criar ospúblicos dos três serviços de informações e segurança do país. Em causa estão números de cartões de cidadão e de contribuinte, moradas, contactos telefónicos e datas de nascimento.





O SIRP não esclarece como é que o dados dos candidatos foram incuídos na base de teses de uma empresa externa. O facto é que um priata informático conseguiu 120 gigabytes de dados.



São mais de 300 mil ficheiros que incluem 180 códigos-fonte de websites, 96 bases de dados e mais de 10.059 registos com dados pessoais.



O SIRP participou o caso ao Ministério Público e garante ter tomado medidas.

O SIRP não esclarece como é que o dados dos candidatos foram incuídos na base de teses de uma empresa externa.O SIRP participou o caso ao Ministério Público e garante ter tomado medidas.