País
Dados de candidatos ao SIRP à venda na dark web
Centenas de dados pessoais de candidatos a vários cargos no Sistema de Informações da República Portuguesa estiveram à venda na dark web.
Foto: Sascha Steinbach - EPA
O SIRP não esclarece como é que o dados dos candidatos foram incuídos na base de teses de uma empresa externa. O facto é que um priata informático conseguiu 120 gigabytes de dados.
São mais de 300 mil ficheiros que incluem 180 códigos-fonte de websites, 96 bases de dados e mais de 10.059 registos com dados pessoais.
O SIRP participou o caso ao Ministério Público e garante ter tomado medidas.