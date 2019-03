Daesh. Três crianças portuguesas retidas num campo sírio

São filhas de Vânia Lopes. Estão com a mãe no campo sírio de Roj. Na mesma tenda está outra luso-descendente. Catarina Almeida tem ao seu cuidado o neto de 2 anos, que ficou órfão de pai e mãe.



A família destas portuguesas já apelou ao repatriamento há um ano e meio, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que ainda não tem uma solução.



Mas esta sexta-feira, Paris criou uma situação de embaraço ao Governo português quando, num gesto inesperado e numa manobra conjunta entre tropas curdas e francesas, Emmanuel Macron retirou cinco crianças francesas órfãs que estavam em campos sírios.



Estavam ao cuidado de mulheres com quem não tinham quaisquer laços familiares.



O Sexta às 9 sabe que as tropas curdas tentaram retirar o neto de Catarina Almeida, a pedido dos avós maternos, franceses, mas a portuguesa não permitiu e mantém a seu lado o neto que criou desde os 6 meses.