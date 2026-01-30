Danos "bastante acentuados" em Porto de Mós

"Em Porto de Mós, já fizemos o primeiro diagnóstico. Os danos são bastante acentuados, nomeadamente em alguns edifícios públicos, como os três pavilhões gimnodesportivos, o Cineteatro e o edifício das piscinas. Há uma série de edifícios públicos que estão muito danificados, nomeadamente ao nível das coberturas e toda a estrutura frontal com alumínios e vidros", afirmou hoje à agência Lusa Jorge Vala.

Segundo o autarca, o concelho regista também "muitas empresas com danos muito significativos", assim como "algumas instituições também com danos com alguma dimensão".

"Estamos a fazer o levantamento de todos os danos com o objetivo de restabelecer [a normalidade]", declarou, explicando que o Município de Porto de Mós tem "pré-instalado um sistema de geradores para garantir o fornecimento de água à população".

O presidente daquela Câmara do distrito de Leiria referiu que este fornecimento "está a funcionar de uma forma sistemática e sem anomalias na maioria do concelho".

"Há uma parte do concelho em que vai ser reposto hoje, com recurso também a geradores por parte da E-Redes", assegurou Jorge Vala, esclarecendo que a autarquia tem, igualmente, geradores cedidos por empresas no âmbito do Plano Municipal de Emergência.

Quanto a habitações, "muitas casas danificadas, sobretudo ao nível das coberturas", assim como em anexos, acrescentou.

Em relação a desalojados, o Serviço de Ação Social da Câmara respondeu de imediato no caso de duas famílias, uma realojada pela Câmara e outra por familiares.

"A situação acalmou", garantiu o autarca, destacando, contudo, que o concelho tem "falta de comunicações e, sobretudo, falta de energia elétrica".

"Neste momento, estamos a tentar regressar a uma normalidade possível, estamos ainda a ponderar se vamos abrir as escolas na segunda-feira", acrescentou o presidente do Município de Porto de Mós.