"Daqui ninguém foge". Carlos Moedas reitera estar de "consciência tranquila"

O presidente da Câmara de Lisboa voltou a dizer que está de "consciência tranquila" em relação ao acidente com o elevador da Glória. Carlos Moedas diz que voltaria a não aceitar a demissão do presidente da Carris e recusa demitir-se.

"Tenho a consciência muito tranquila", respondeu Carlos Moedas, esta quinta-feira, aos jornalistas, afirmando que voltaria a recusar a demissão do presidente da Carris.



"Daqui ninguém foge nem ninguém sai até conseguirmos apurar a verdade e as consequências dessa verdade", disse.



Moeda não pondera demitir-se, afirmando que "isso seria uma cobardia". "Ninguém foge num momento como este", asseverou.



Carlos Moedas recebeu, esta quinta-feira, o Colar de Honra e Mérito, a mais alta condecoração atribuída pelos bombeiros portugueses, em reconhecimento pelo seu compromisso com a valorização dos Bombeiros, o reforço da Proteção Civil e o trabalho em prol da segurança dos cidadãos de Lisboa.



"A distinção é prova do trabalho de um mandato", disse Carlos Moedas, afirmando que investiu mais e deu mais condições aos bombeiros do que os seus antecessores.

