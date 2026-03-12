DCIAP investiga morgue do Hospital Santa Maria por crime de "recebimento de vantagem"

A investigação incide em "factos que são suscetíveis de integrar a eventual prática do crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem", esclarece o DCIAP de Lisboa, em comunicado.





As buscas contam com a participação, além de elementos da Polícia Judiciária (PJ), de um magistrado do Ministério Público e de um juiz. A investigação prossegue sob a direção da 3.ª secção do DIAP de Lisboa com a coadjuvação da PJ.











Os montantes seriam pagos por agências funerárias, com o objetivo destas poderem proceder ao levantamento mais célere de corpos de pessoas falecidas em meio hospitalar.O DCIAP refere em comunicado que estão a realizar-se esta quinta-feira mais de uma dezena de buscas, tanto na Casa Mortuária referida como em residências particulares, com vista à recolha de provas.