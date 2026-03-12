EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

DCIAP investiga morgue do Hospital Santa Maria por crime de "recebimento de vantagem"

DCIAP investiga morgue do Hospital Santa Maria por crime de "recebimento de vantagem"

O Ministério Público está a investigar denúncias de recebimento de quantias em dinheiro por funcionários da Casa Mortuária do Hospital Santa Maria, em compensação por tratarem mais rapidamente da preparação de corpos.

RTP /
Foto: RTP

VER MAIS
Os montantes seriam pagos por agências funerárias, com o objetivo destas poderem proceder ao levantamento mais célere de corpos de pessoas falecidas em meio hospitalar.

O DCIAP refere em comunicado que estão a realizar-se esta quinta-feira mais de uma dezena de buscas, tanto na Casa Mortuária referida como em residências particulares, com vista à recolha de provas.

A investigação incide em "factos que são suscetíveis de integrar a eventual prática do crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem", esclarece o DCIAP de Lisboa, em comunicado.

As buscas contam com a participação, além de elementos da Polícia Judiciária (PJ), de um magistrado do Ministério Público e de um juiz. A investigação prossegue sob a direção da 3.ª secção do DIAP de Lisboa com a coadjuvação da PJ.


PUB
PUB