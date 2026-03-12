País
DCIAP investiga morgue do Hospital Santa Maria por crime de "recebimento de vantagem"
O Ministério Público está a investigar denúncias de recebimento de quantias em dinheiro por funcionários da Casa Mortuária do Hospital Santa Maria, em compensação por tratarem mais rapidamente da preparação de corpos.
Os montantes seriam pagos por agências funerárias, com o objetivo destas poderem proceder ao levantamento mais célere de corpos de pessoas falecidas em meio hospitalar.
O DCIAP refere em comunicado que estão a realizar-se esta quinta-feira mais de uma dezena de buscas, tanto na Casa Mortuária referida como em residências particulares, com vista à recolha de provas.
O DCIAP refere em comunicado que estão a realizar-se esta quinta-feira mais de uma dezena de buscas, tanto na Casa Mortuária referida como em residências particulares, com vista à recolha de provas.
A investigação incide em "factos que são suscetíveis de integrar a eventual prática do crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem", esclarece o DCIAP de Lisboa, em comunicado.
As buscas contam com a participação, além de elementos da Polícia Judiciária (PJ), de um magistrado do Ministério Público e de um juiz. A investigação prossegue sob a direção da 3.ª secção do DIAP de Lisboa com a coadjuvação da PJ.