De lixo queimado ao volante, houve 382 razões para a PSP passar multas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) detetou 382 infrações durante a operação "Planeta Azul II" realizada em todo o território do país entre 14 de setembro e 12 de outubro.





do total das infrações detetadas, 287 dizem respeito à fiscalização rodoviária e 95 à componente ambiental e a outras matérias associadas. Na vertente rodoviária, o estacionamento irregular foi a infração mais frequente, com 154 casos registados. A PSP identificou ainda 44 situações de excesso de velocidade, 19 veículos sem inspeção periódica obrigatória e 15 casos de condução sem habilitação legal. Em comunicado enviado às redações esta sexta-feira, a PSP explica que





Foram também detetadas 12 infrações por falta de seguro obrigatório, 11 por condução sob o efeito do álcool e nove por utilização do telemóvel durante a condução.





Das infrações por excesso de velocidade, 15 foram classificadas como graves e 29 como leves.

Na fiscalização ambiental, a operação resultou em 74 infrações ambientais e 21 relacionadas com outras matérias.





Entre as situações identificadas estão seis incumprimentos das regras de separação de resíduos, seis casos de veículos em fim de vida sem encaminhamento para operadores autorizados e cinco situações de queima de resíduos a céu aberto.





A PSP detetou ainda quatro infrações por falta de licenciamento para exposição ou comercialização de determinadas espécies animais e vegetais e outras quatro por incumprimento da obrigação de registo anual de resíduos. Foram igualmente identificadas irregularidades no acondicionamento de pilhas e acumuladores.





Segundo a PSP, "não foram registados crimes no âmbito da componente ambiental” da operação.

A iniciativa, desenvolvida pelas Brigadas de Proteção Ambiental e por outros meios policiais, teve como objetivo fiscalizar o cumprimento da legislação, prevenir comportamentos de risco e sensibilizar cidadãos e operadores económicos para a proteção dos recursos naturais, a gestão de resíduos, o bem-estar animal e a segurança rodoviária.





Por fim, a PSP alerta que, e garante que continuará a realizar ações de prevenção e fiscalização.