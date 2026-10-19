Debate entre Lula e Bolsonaro marcado pelo confronto direto entre políticos

Debate entre Lula e Bolsonaro marcado pelo confronto direto entre políticos

O primeiro debate na televisão entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, candidatos na segunda volta das presidenciais brasileiras, mostrou uma campanha numa fase profunda de polarização marcada pelo confronto direto entre os dois políticos.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Reuters

VER MAIS

Foi isso que o debate de domingo à noite em São Paulo, na Bandeirantes, mostrou aos eleitores brasileiros, como refere o enviado da RTP Antena 1 às eleições no Brasil, Nuno Amaral.

Foi o primeiro frente a frente entre Lula e Bolsonaro na viagem eleitoral até domingo, dia de votação no Brasil.

Os dois vão encontrar-se outra vez num estúdio de televisão - o da TV Globo, no Rio de Janeiro, na sexta-feira.
PUB
PUB