País
Debate entre Lula e Bolsonaro marcado pelo confronto direto entre políticos
O primeiro debate na televisão entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, candidatos na segunda volta das presidenciais brasileiras, mostrou uma campanha numa fase profunda de polarização marcada pelo confronto direto entre os dois políticos.
Foi isso que o debate de domingo à noite em São Paulo, na Bandeirantes, mostrou aos eleitores brasileiros, como refere o enviado da RTP Antena 1 às eleições no Brasil, Nuno Amaral.
Foi o primeiro frente a frente entre Lula e Bolsonaro na viagem eleitoral até domingo, dia de votação no Brasil.
Os dois vão encontrar-se outra vez num estúdio de televisão - o da TV Globo, no Rio de Janeiro, na sexta-feira.