Debate instrutório do processo separado da Operação Marquês decorre esta manhã

Foto: Mário Cruz - Lusa

Está marcado para a manhã desta terça-feira o debate instrutório do processo separado da Operação Marquês. É o processo no qual o juiz de instrução Ivo Rosa mandou José Sócrates para julgamento por seis crimes, em abril de 2021, depois de fazer cair por terra grande parte da acusação do Ministério Público.