Foto: António Pedro Santos - Lusa

Foi debaixo de fogo, com polémicas como a operação Tutti-Frutti ou a demissão do secretário de Estado Hernâni Dias que o primeiro-ministro regressou esta tarde ao Parlamento. Foi lá que garantiu que os deputados suspeitos de crimes devem avaliar se têm legitimidade política para continuarem em funções ou que Hernâni Dias foi imprudente.