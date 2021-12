Debate televisivo entre Costa e Rio marcado para 13 de janeiro

As três estações de televisão generalistas chegaram a acordo para os debates das eleições legislativas. No total, vão ser realizados 36 debates, com a RTP a abrir e fechar o ciclo. A televisão pública vai transmitir 15, entre eles, a 17 de janeiro, o confronto com todos os partidos que elegeram deputados nas últimas legislativas.