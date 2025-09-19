Decisão do Governo é inútil "porque não há médicos no Barreiro a quem aplicar" - Fnam

O Hospital do Barreiro tem oito obstetras, "seis dos quais com mais de 55 anos, que já nem sequer têm idade para fazer urgência, nem dia nem de noite. Os outros dois médicos, caso haja uma tentativa forçada, poderão rescindir contrato" com o SNS, adiantou à Lusa a presidente da estrutura sindical.

"É uma medida que é inútil porque nem sequer há médicos a quem aplicar isto", alertou Joana Bordalo e Sá, salientando ainda que os médicos "não podem ser mobilizados à força", tendo em conta que estão protegidos por acordos coletivos de trabalho.