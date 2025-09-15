Decisões sobre urgências de obstetrícia em Setúbal serão anunciadas "brevemente"

"A senhora ministra da Saúde convocou esta reunião com a comissão executiva, com os presidentes do Conselho de Administração das três unidades locais de saúde [ULS] da Península de Setúbal para analisar o problema das urgências de obstetrícia", afirmou Álvaro Almeida.

O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) falou aos jornalistas à saída do Ministério da Saúde, em Lisboa, após uma reunião na qual participaram Pedro Correia Azevedo, da ULS Almada/Seixal, Ana Teresa Xavier, da ULS do Barreiro, e Luís Pombo, da ULS de Arrábida (Setúbal), além da ministra Ana Paula Martins.

"Fizemos o diagnóstico da situação, analisámos a solução e agora a senhora ministra tem os elementos para tomar a decisão", acrescentou.

Perante a insistência dos jornalistas, Álvaro Almeida recusou-se a responder a questões sobre eventuais demissões.

"Tivemos uma reunião de trabalho e demos à senhora ministra os elementos necessários para que ela possa tomar decisões e ela depois anunciará as decisões que entender tomar", insistiu.

De acordo com o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, as decisões serão anunciadas "brevemente" por Ana Paula Martins.Caos nas urgências de Obstetrícia

As urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, reabriram esta segunda-feira às utentes, após o encerramento inesperado no sábado e o condicionamento do serviço no domingo.

Durante o dia de domingo e até às 08:30 de hoje, as urgências destas especialidades apenas recebiam os casos encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Hoje estão encerradas, na Península de Setúbal, as urgências destas especialidades no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e no Hospital São Bernardo, em Setúbal.

O Ministério da Saúde anunciou no sábado, em comunicado, o encerramento inesperado da urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta devido à falta de médicos para assegurar as escalas, obrigando à deslocação das utentes para hospitais de Lisboa por inexistência de resposta na Península de Setúbal.

No comunicado de sábado, a tutela recordava que a ULS Almada/Seixal tinha garantido que estava em curso um processo de contratação de médicos para assegurar o regular funcionamento da Urgência de Obstetrícia e Ginecologia e que até já tinham contratado alguns profissionais, enquanto outros estavam "em processo de contratação".

O Hospital Garcia de Orta tem mantido todas as escalas da Urgência a funcionar com médicos do quadro, mas também com recurso a alguns prestadores de serviços, sendo que estes últimos se mostraram agora indisponíveis.

c/ Lusa