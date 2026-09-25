Declaração sobre exames. Fenprof avança com processo judicial contra o ministro da Educação

Esta sexta-feira, o ministro da Educação acusou a Fenprof de "ter feito de tudo" para que o processo de classificação digital dos exames nacionais corresse mal.







"Fizeram de tudo para que corresse mal", afirmou o ministro Fernando Alexandre esta manhã, à margem de uma visita a uma escola, em Guimarães.





O ministro defendeu que, além disso, também incomoda a Fenprof que o Governo esteja a reinstituir o pagamento aos professores classificadores.





