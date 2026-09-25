Declaração sobre exames. Fenprof avança com processo judicial contra o ministro da Educação

Declaração sobre exames. Fenprof avança com processo judicial contra o ministro da Educação

Os professores consideram que Fernando Alexandre "parece que está desesperado" e que "está a dizer um conjunto de mentiras".

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Filipe Silva - RTP

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Esta sexta-feira, o ministro da Educação acusou a Fenprof de "ter feito de tudo" para que o processo de classificação digital dos exames nacionais corresse mal.

"Fizeram de tudo para que corresse mal", afirmou o ministro Fernando Alexandre esta manhã, à margem de uma visita a uma escola, em Guimarães. 

O ministro defendeu que, além disso, também incomoda a Fenprof que o Governo esteja a reinstituir o pagamento aos professores classificadores.

Fernando Alexandre disse que o executivo pagou três milhões de euros a mais de 11 mil professores classificadores, dos quais, cerca de 10 mil receberam em agosto, num prazo em que, segundo o ministro "a Fenprof também achava que não era possível".
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