Declarações de Constâncio. CDS admite chamar o Ministério Público

Mariana Mortágua, do BE, afirma que a política de opacidade do Banco de Portugal só protege o Banco de Portugal na sua incompetência e reclama o envio das actas para que a Comissão de Inquérito tem avalie o seu conteúdo.



Duarte Alves, do PCP, sublinha que devem ser enviadas todas a actas em que haja uma referência a operações em que um banco empresta dinheiro para comprar ações de outro banco.



Para além de Vítor Constâncio, os deputados querem ouvir também Pedro Duarte Neves, na altura, vice-governador do Banco de Portugal. Terá participado na reunião que deu luz verde a Joe Berardo para comprar ações do BCP através de um empréstimo da Caixa Geral de Depósitos.