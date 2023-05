Declarações de Frederico Pinheiro e Eugénia Correia não coincidem

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Eugénia Correia desmentiu as declarações que Frederico Pinheiro fez, na quarta-feira à tarde, na Comissão de Inquérito à TAP. As declarações de ambos não terão sido suficientes para esclarecer as dúvidas dos deputados sobre o que aconteceu no Ministério das Infraestruturas quando o ex-adjunto de João Galamba foi buscar o computador do trabalho.