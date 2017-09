DECO ajuda a ler rótulos das embalagens das compras

Nuno Patricio - RTP28 Set, 2017, 16:13 / atualizado em 28 Set, 2017, 16:14 | País

Foi para ajudar a fazê-lo que a DECO - Associação para a Defesa do Consumidor lançou esta semana a campanha "De Olho no Rótulo", contra excessos alimentares.



Para Fernanda Santos, da Defesa do Consumidor, esta camapanha visa principalmente ao consumidor fazer uma melhor interpretação dos rótulos dos produtos alimentares pré-embalados e consequentemente uma melhor escolha.



"Com esta campanha, nós [DECO] vamos ajudar os consumidores a melhor identificar a presença destes nutrientes nos alimentos, e saber qual é que é a quantidade destes nutrientes, e a partir dai saber se devem consumir mais moderadamente aquele alimento".



Um semáforo para os rótulos

60 por cento com sintomas de obesidade

Os subprodutos gordura, açúcar e sal são os que mais consequências trazem para a saúde.Com vista a uma melhor compreensão e interpretação, a DECO preparou um cartão que ajuda a ler de forma mais simples e rápida os rótulos.Com a nova legislação sobre prestação de informação aos consumidores , passou a ser obrigatório incluir nos rótulos a declaração nutricional, que inclui as quantidades de açúcar, gordura e sal.Para o consumidor, nem sempre o que vem escrito no rótulo é compreensível e a forma mais direta que a DECO encontrou para ajudar a ler essa informação foi um pequeno cartão com as cores existentes nos semáforos de trânsito – verde, amarelo e vermelho.Mas há pequenas diferenças. Os produtos sólidos são avaliados por cada 100 gramas e os líquidos por cada 100 mililitros."No cartão existem margens que o consumidor consegue identificar com facilidade em relação à gordura, ao sal e ao açúcar. Com este cartão os consumidores não têm de estar a fazer contas para saber a quantidade exata destes nutrientes, mas ter a preceção de que determinados alimentos podem ter um elevado teor de açucar, ou sal ou de gordura."Depois é só ler o rótulo das embalagens e saber se o produto que tem em mãos é ou não bom para a saúde.Pode descarregar aqui o cartão fornecido da DECO.Segundo o último Inquérito Alimentar Nacional, quase 5,9 milhões de portugueses (seis em dez) ou são obesos ou já exibem características de pré-obesidade. E a hipertensão arterial tem já uma taxa de prevalência de 26,9 por cento, de acordo com a Direção-Geral da Saúde, integrando o grupo das doenças cardiovasculares com números inquietantes.Estas e outras doenças, como a diabetes, encontram-se ligadas ao excesso de açúcares, de gorduras (lípidos), de gorduras saturadas e de sal.Fernanda Santos, da DECO, dá por exemplo o caso das bolachas:"Nas bolachas vamos á procura do açúcar e esquecemo-nos da gordura. Se um pacote de bolachas tem por 100 gramas, 24 gramas de gordura no total, e se eu consumir quatro bolachas, com 15 gramas cada uma, estou a consumir cerca de 15 gramas de gordura".Nas sociedades ocidentais, a incidência de doenças relacionadas com a alimentação está a aumentar devido à maior disponibilidade de comida hipercalórica e rica em sal e ao sedentarismo. As patologias podem ser prevenidas com alterações no estilo de vida e na alimentação.Com esta ação a DECO pretende ajudar o consumidor a ver os rótulos com outros olhos. E a comer melhor.