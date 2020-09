Deco alerta que créditos pessoais podem começar a cobrar aos clientes

Termina hoje o prazo para as famílias e empresas aderirem à moratória dos créditos bancários. O adiamento do pagamento das dívidas foi estendido pelo Governo até ao fim de setembro do próximo ano mas quem estiver interessado em beneficiar deste regime, tem até hoje para apresentar o pedido junto do banco. Nem todos os créditos estão abrangidos. A DECO alerta para o facto de empresas como a Cofidis ou a Cetelem, especializadas em créditos pessoais, poderem começar a cobrar aos clientes, a partir de amanhã. É o que explica Natália Nunes, da Associação de Defesa do Consumidor.