Deco lança linha de apoio e esclarecimento às vítimas dos incêndios

“Consciente da urgência e da complexidade das questões que se colocam às vítimas, a DECO PROteste disponibiliza a sua equipa de especialistas para prestar assistência técnica e jurídica”, refere a associação.



A linha (211 215 656) estará disponível a partir de hoje para responder a questões relacionadas com seguros, apoios governamentais (reconstruções de habitações e compensação de prejuízos agrícolas), emprego e negócios, saúde, e outros apoios, como apoios para carência económica e alimentação animal.