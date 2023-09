O Ministério da Administração Interna mandou encerrar a discoteca Eskada, no Porto. A medida cautelar surge depois de vários incidentes, com grave perturbação da ordem pública. O espaço de diversão noturna era alvo de queixas, quase desde que abriu, em março de 2013.

O Presidente da Câmara do Porto concordou com a decisão. Além da ordem de encerramento, o ministro solicitou à Proteção Civil uma inspeção ao local para verificar as normas de segurança contra incêndios.