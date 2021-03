Decreto presidencial. Marcelo renova Estado de Emergência

Acaba de ser publicado o decreto presidencial que renova o Estado de Emergência em Portugal. O Presidente da República quer mais testagem, rastreamento e vacinação articulados no plano faseado de reabertura das escolas. O chefe de Estado diz que "se impõe acautelar os passos a dar no futuro" porque "permanecem sinais externos complexos".