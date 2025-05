O regulamento europeu de aviação vai entrar em fase de revisão e as várias organizações de defesa do consumidor querem que o entendimento do Tribunal de Justiça Europeu seja tido em conta. Ou seja, a bagagem de mão de um passageiro não deve ser cobrada pelas companhias aéreas, defende Ana Sofia Rodrigues, do departamento jurídico da DECO.A DECO denuncia outra prática abusiva que começa a banalizar-se: a cobrança pelo check in. Ana Sofia Rodrigues fala em dezenas de reclamações.