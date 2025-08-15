"Deixem de brincar às eleições". Presidente da Câmara da Guarda deixa duras críticas ao Governo

Em declarações à RTP, o presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, manifestou a sua indignação e consternação pela situação atual dos incêndios e deixou duras críticas ao Governo.

"Deixem de brincar às eleições", disse, afirmando que desde o início dos incêndios, recebeu uma chamada do presidente da Repúblicas, mas de ninguém do Governo..



"Sentem-se à mesa. Deixem-se das tricas e truques políticos e façam um pacto de regime para salvar os portugueses", apelou.



"Estamos fartos do que está a acontecer", disse, lamentando a morte do ex-autarca de Vila Franca do Deão.

