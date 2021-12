"Deixo a Marinha não por vontade própria", afirmou almirante Mendes Calado

Mendes Calado, Chefe do Estado-Maior da Armada hoje exonerado, afirmou que deixa a Marinha "não por vontade própria", assegurando que "até ao último momento" manteve a "mão firme no leme" porque é isso que "mares agitados" exigem.