Demissões na Saúde sucedem-se

E explicações precisam-se sobre as demissões dos responsáveis do Hospital Amadora-Sintra, defende a antiga ministra da Saúde Ana Jorge.Ouvida pela Antena 1, a antiga governante considera que a atual ministra Ana Paula Martins não pode ficar em silêncio, perante mais esta saída de administradores hospitalares.Sobretudo quando não há sinal do novo director executivo do SNS.Neste mesmo hospital, o director de urgência também já tinha batido com a porta, no início desta semana.