Demissões no hospital de Beja. Médicos reúnem com administração

Demitiram-se 12 chefes de equipa das urgências do hospital de Beja. Dizem que não existem condições para tratar dos doentes com qualidade e segurança sobretudo devido à falta de médicos e sobrecarga de trabalho. O hospital reúne-se esta quarta-feira com os médicos demissionários.