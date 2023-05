Demissões no Júri de Exames não vão afetar provas de aferição, afirma Ministério

Na segunda-feira, ficou a saber-se que a esmagadora maioria dos responsáveis pelos agrupamentos de exames do país pôs o lugar à disposição e acusa o Ministério de não respeitar o trabalho feito.

Também as escolas dizem que não estar preparadas para arrancar esta terça-feira com o novo formato das provas de aferição.Os diretores de Escolas Públicas lamentam as indicações tardias do ministério da Educação. Mas o Governo insiste que há todas as condições para a realização das provas eletrónicas.A partir desta terça-feira e até 26 de maio, há greve nas escolas convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais de Educação – S.TO.P - e sem serviços mínimos.Mas o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas, Filinto Lima, acredita que não haverá grande impacto.Filinto Lima considera que estas provas de aferição constituem um desafio especial.