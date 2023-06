Demitido o diretor da Obstetrícia do Santa Maria de Lisboa

O diretor do Departamento de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria foi afastado. A decisão resulta das conclusões do relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde à morte de uma grávida transferida para o Hospital São Francisco Xavier. O relatório concluiu por indícios de crime.