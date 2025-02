Está em causa uma divergência com a secretária de Estado da Gestão da Saúde sobre a obra do novo hospital.

O projeto deveria ter sido concluído no ano passado mas está muito atrasado e só deverá terminar em 2027.



Os administradores demissionários dizem que a gestão do Ministério inviabiliza que a administração do hospital prossiga a missão de garantir a prestação de cuidados de saúde diferenciados e de qualidade.



Num comunicado a que RTP teve acesso, acrescentam que o afastamento permitirá à tutela implementar as medidas que entender necessárias.