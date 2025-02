Demitiu-se o diretor clínico da ULS Viseu Dão-Lafões

“O Dr. Luís Nunes, em funções como Diretor Clínico para a área dos Cuidados de Saúde Hospitalares da ULSVDL desde agosto de 2024, apresentou um pedido de demissão para cessar a sua atividade enquanto Diretor Clínico”, confirmou, em comunicado, essa unidade de saúde.



Segundo a ULSVDL, Luís Nunes regressa agora à coordenação em pleno do Laboratório de Hemodinâmica, “função que acumulou durante os 6 meses em que exerceu o cargo no Conselho de Administração, e em que contribuiu para a realização de técnicas inovadoras na área cardíaca, num serviço que tem primado pela prestação de cuidados diferenciados à população”.

O Conselho de Administração irá agora iniciar as devidas diligências para a nomeação do novo diretor clínico para a área hospitalar, lê-se no comunicado.“O Conselho de Administração manifesta publicamente o seu sentido agradecimento pela forma honesta, empenhada e transparente” com que Luís Nunes desempenhou as suas funções públicas,