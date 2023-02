"Democracia está em risco". S.TO.P. apela a "grande greve geral"

O S.TO.P. decretou uma vigília de protesto junto à Assembleia, iniciada sábado e prevista até à próxima semana e reagiu com críticas à decisão do Governo em decretar serviços mínimos para dias 2 e 3 de março, dias de pré-aviso de greve de professores.