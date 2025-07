Demolições em Loures. Câmara diz apoiar 14 das 36 famílias

Até quarta-feira "dos 36 agregados familiares atendidos pelos serviços de ação social, 14 estão a receber apoio da Câmara Municipal de Loures, 14 indicaram ter encontrado alternativa habitacional junto de familiares ou amigos, um recusou o apoio disponibilizado e 7 não manifestaram interesse nas soluções apresentadas", afirma a Câmara em comunicado.



Dos 36 agregados atendidos pelos serviços de ação social da Câmara 69 eram adultos e 46 eram menores. Mas, algumas das famílias tiveram outras alternativas ou não aceitaram as soluções propostas



As famílias que estão a receber apoios têm a cargo 31 menores. A autarquia acrescenta ainda que os desempregados estão a ser acompanhados.



Mas, a Câmara também sublinha na nota que das 55 famílias que ocupavam as construções precárias, entretanto, demolidas, "19 não procuraram apoio social".





A câmara iniciou na sexta-feira uma ação de limpeza no Talude e reafirma que "todas as pessoas visadas [pelas demolições] foram previamente informadas e acompanhadas, tendo o apoio social estado sempre disponível antes, durante e depois da operação".



A autarquia liderada pelo socialista Ricardo Leão pediu uma reunião de emergência ao Governo.