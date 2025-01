Foto: António Antunes - RTP

Está a aumentar a pressão nas urgências dos hospitais com casos de infeções respiratórias. A Região da Grande Lisboa é a mais afetada, com várias unidades a registar demoras no atendimento acima do recomendado. No Hospital de Santa Maria, doentes com pulseira amarela chegaram a esperar esta manhã mais de 15 horas. No Hospital de Coimbra, as últimas horas também têm sido complicadas.