Denúncia contra a PSP. Ativistas obrigadas a nudez durante revista

O Ministro da Administração Interna ordenou a abertura urgente de uma investigação às denúncias de ativistas climáticas contra agentes da PSP. As ativistas alegam que foram obrigadas a despirem-se para serem revistadas.

A decisão de José Luís carneiro surge na sequência de uma notícia avançada pelo Diário de Notícias.



De acordo com o jornal, o caso remonta a 14 de dezembro, com a detenção de 11 ativistas, seis mulheres e cinco homens, na sequência de uma ação de protesto que bloqueou o Viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa.



Depois da detenção, apenas as ativistas femininas foram revistadas e terão sido obrigadas a despir toda a roupa.



Há também a denúncia de que ficaram algemadas por mais de 10 horas.

Esta não é a primeira vez que a PSP é alvo de uma queixa semelhante.