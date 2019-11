Denúncia. Médicos de família obrigados a fazer horas extras em Almada e Seixal

DR

A situação foi denunciada, esta tarde, pelo Sindicato dos Médicos da Zona Sul. Os médicos de família estão a ser obrigados a fazer horas extraordinárias nos centros de saude para compensar o encerramento do serviço de urgência de pediatria do Hospital Garcia de Orta.